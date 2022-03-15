سلوفاكيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس

2022/03/15 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت سلوفاكيا، الاثنين، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس "لنشاطهم المخالف لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

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