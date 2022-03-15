عرض سعودي ضخم للاستحواذ على تشيلسي

2022/03/15 | 00:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أكدت تقارير صحفية بريطانية تقديم شركة الوسائل السعودية أكبر مجموعة إعلامية في الشرق الأوسط، عرضا بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني لشراء نادي الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي.ولا يزال مصير تشيلسي غامضا، بعد الحجز على ممتلكات مالكه الروسي رومان أبراموفيتش في بريطانيا، وسط محاولات للتسريع في عملية بيع النادي.وكانت الحكومة البريطانية قد […]

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