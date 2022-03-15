المنتخب الوطني يكثف استعداداته قبل ودية زامبيا

2022/03/15 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كثّـفَ المُنتخب الوطني جُرعاته التدريبيّة، عصر الاثنين، في ملعبِ الشعب الدولي استعداداً لمواجهةِ زامبيا الوديّة في الثامن عشر من الشهر الحالي تحضيراً لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.وحضرَ تدريبات وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، والنائب الثاني مُشرف المنتخب يونس محمود، إضافة الى عضوي الاتحاد رحيم لفته وخلف جلال، وشاركَ فيها (28) لاعباً هم كلٌ من محمد حميد، محمد صالح، دلوفان مهدي، محمد شاكر، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مناف يونس، أمير صباح، رسلان حنون، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، مصطفى محمد جبر، محمد علي عبود، محمد قاسم، يوسف فوزي، حسن داخل، محمد مزهر، شيركو كريم، حسين جبار، حسن عبد الكريم، مراد محمد، علي حصني، أحمد فرحان، إبراهيم بايش، وكاع رمضان، مهند عبد الرحيم، حسين عمار، وعلاء عباس، والأخيرين تدربا بشكلٍ منفردٍ بعد أن اشتكوا آلاماً في العضلة الضامةِ بالنسبة للأول، والعضلة الرباعية للثاني حسب ما أكده طبيبُ المنتخب الوطني، عبد الكريم الصفار، وقد يخضعُ كلاهما للفحصِ بأشعة السونار يوم غد.وابتدأت الوحدةُ التدريبية بتمارين التسخين والتمطيةِ بالأشرطة المطاطية بإشرافِ مدرب اللياقة البدنية، سردار محمد، تلتها محطاتُ تدريب بدنية من أجل رفعِ المُعدل اللياقي للاعبين ثم تمارين مركبة تخللتها أمورٌ فنية بإشراف المدرب، عبد الغني شهد، كما استخدمت الأهداف المتحركة في الحصةِ التدريبية مع اللعب مجموعتين بنصفِ ملعبٍ مع تطبيق الواجبات التكتيكيّة المناطة من قبل الجهاز الفني ثم اللعب (تقسيمة) على طولِ الملعب تخللتها صفارةُ شهد في التوقف والتصحيح أثناء اللعبِ بمعية مساعديه حيدر نجم ورزاق فرحان وأحمد جاسم.وأشاد مشرفُ المنتخب الوطني، يونس محمود، بروحيةِ وهمة اللاعبين وتصاعد وتيرة تدريباتهم في اليوم الثالث (خامس حصة تدريبية) من معسكر المنتخبِ الوطني المقام في بـغــــداد وحماسهم في تأديةِ مُفردات الوحدة التدريبية. موضحاً: إن مباراة زامبيا ستكون بروفةً تحضيريةً مهمةً قبل الوصول الى الجاهزيةِ في مباراة الامارات والتي ينتظرنا فيها حدثٌ مهمٌ ألا وهو موضوع رفع الحظر، وعلينا أن نتعاونَ جميعاً من أجل نجاح العراق في استضافةِ هذه المباراة، ناهيك عن أهميةِ نقاط المباراة التي ستدخلنا بروحٍ معنويةٍ عاليةٍ لمباراة سوريا. وأشار المدير الإداري، غيث مهنا، إلى: إن كتب مخاطبة الأندية لالتحاقِ اللاعبين المحترفين قد أبرقت من تأريخ الحادي عشر من آذار، وسيلتحقُ منذ الخامس عشر من الشهر الحالي تباعاً اللاعبون المحترفون لغاية الثاني والعشرين من الشهر نفسه، وحينها سيكون العددُ الإجمالي للقائمةِ النهائية (28) لاعباً قبل الدخول لمواجهةِ الإمارات وسوريا.

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