في بغداد.. إصابة ضابط ومنتسب خلال كمين لاعتقال 'مروج للمخدرات'

2022/03/15 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ضابط ومنتسب اثناء عملية اعتقال "مروج للمخدرات" في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تنصب كميناً لاحد مروجي المخدرات ضمن منطقة المشتل".

وأضاف أنه "عند وصول المروج للكمين قام بصدم دورية تابعة لشرطة النجدة اسفر الحادث عن اصابة ضابط برتبة عقيد ومنتسب بالنجدة وهو سائق الدورية"، مشيراً الى أن "المتهم تمكن من الفرار الى جهة مجهولة".

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