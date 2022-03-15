2022/03/15 | 01:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TUItAHo1ulI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الهجوم على العراق .. من يستطيع مواجهة إيران عسكريا؟ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الهجوم على العراق .. من يستطيع مواجهة إيران عسكريا؟ | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).