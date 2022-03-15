2022/03/15 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، ستيني هوير، وجميع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين اليهود البالغ عددهم 25 عضوا بيانا يدين تعليقات مسؤول في منظمة العفو الدولية بعد إدانة إسرائيل بـ "انتهاك" حقوق الفلسطينيين، معتبرين تلك التعليقات "معادية للسامية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعضاء بمجلس النواب الأميركي يدينون تعليقات مسؤول بمنظمة العفو حول إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعضاء بمجلس النواب الأميركي يدينون تعليقات مسؤول بمنظمة العفو حول إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).