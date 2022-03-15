2022/03/15 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل قطار ريال مدريد انتصاراته، بالفوز (3-0) خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء الإثنين، ضمن الجولة 28 من الليجا.وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 55، وكريم بنزيما هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 77، والثاني في الدقيقة 82.بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على مايوركا بثلاثية نظيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على مايوركا بثلاثية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).