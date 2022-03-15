كريستال بالاس يفرض التعادل على سيتي في البريميرليج

2022/03/15 | 01:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فقد مانشستر سيتي نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادله يوم الإثنين مع فريق كريستال بالاس.والتقى الفريقان في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج، حيث تعادلا سلبيًا بلا أهداف.وشهدت المباراة بأكملها خطورة ملحوظة من جانب مانشستر سيتي، واستحواذ كبيرة على الكرة وصل إلى 73 % […]

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