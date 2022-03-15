صحيفة: السعودية تدعو الرئيس الصيني لزيارة المملكة

2022/03/15 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الرياض، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، دعوة للرئيس الصيني تشي جين بينغ، لزيارتها في الوقت الذي تقول الصحيفة إن السعودية تتطلع لتعميق العلاقات مع الصين، بينما تتوتر علاقتها بواشنطن.

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