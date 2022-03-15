2022/03/15 | 01:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين، ما وصفه بـ"صمت وتخاذل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، على أحكام الإعدام التي طالت عشرات الأبرياء في السعودية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يعلق على إعدام السعودية لعشرات الأشخاص) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يعلق على إعدام السعودية لعشرات الأشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).