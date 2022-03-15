2022/03/15 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 مع تقدم الثورة والتراجع المستمر للانقلاب، ودعاوي قادته للحوار الكاذب بهدف التقاط الأنفاس لمواصلة القمع والنهب ، ونقض العهود والمواثيق ، والمزيد من التفريط في السيادة الوطنية، وتكرار اختطاف الثورة وتضحيات الشباب والجماهير الكبيرة ، بعد الصمود الاسطوري لأكثر من اربعة أشهر، وذلك بالوضوح السياسي والفكري بعد انهيار السلطة والاستعداد لتسسير الثوار دفة البلاد ، فالحركة الجماهيرية المناهضة للانقلا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف نواجه دعوات الحوار الكاذبة؟ - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف نواجه دعوات الحوار الكاذبة؟ - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).