إسرائيل تتعهد بعدم السماح بـ

2022/03/15 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي، الاثنين، بعدم السماح لموسكو والأوليغارش الروس "بالالتفاف" على العقوبات الغربية المفروضة عليهم بعد غزو أوكرانيا.

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