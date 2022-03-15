الإطار: جعفر الصدر سيعود إلى العراق كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء

2022/03/15 | 02:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد رئيس كتلة السند الوطني ضمن الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي، أنّ سفير العراق في لندن جعفر الصدر سيعود إلى في ظرف ساعات قليلة بعد طرحه مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الأسدي في تصريح لبرنامج "العاشرة" الذي يبث على القناة الرسمية، إنّ "الصدر سيعود إلى البلاد غدًا أو خلال اليومين المقبلين"، مشيرًا إلى أنّ "ما طرح في الإعلام من مرشحين آخرين للمنصب غير صحيح".

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وأضاف الأسدي، أنّ "جعفر الصدر هو الاسم الوحيد المطروح للمنصب وهو مرشح بقوة"، مؤكدًا أنّ "طرح هذه الشخصية ساهم بشكل كبير في تقريب المسافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وبنسبة يمكن تقديرها بـ 60%".

وبيّن الأسدي، أنّ "العرف السياسي بعد 2003 جرى على أن ترشح الكتلة الأكبر بين القوى الشيعية اسم رئيس الوزراء، وهذه المرة الكتلة الصدرية هي من تملك هذه المقاعد بين القوى الشيعية".

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