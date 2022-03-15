فايزر تستمر بتوريد الأدوية لروسيا.. وتتبرع بالأرباح لأوكرانيا

2022/03/15 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة فايزر لصناعة الأدوية، الاثنين، إنها ستواصل إمداد روسيا بالأدوية والعقاقير لكنها "ستتبرع على الفور بجميع أرباح الفرع الروسي للشركة للقضايا التي تقدم الدعم الإنساني المباشر لشعب أوكرانيا".

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