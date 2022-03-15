2022/03/15 | 02:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا النائب عن الكتلة الصدرية برهان المعموري، الحكومة إلى إرسال مشروع قانون توزيع جزء من الثروات النفطية على المواطنين لغرض تشريعه من قبل البرلمان.

وقال المعموري في تصريح للوكالة الرسمية، إنّ "مشروع قانون توزيع جزء من الواردات النفطية على الشعب العراقي طرح خلال الدورة السابقة للبرلمان"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المطلب يرتبط بشريحة واسعة من العراقيين، خاصة الفقراء منهم".

وأضاف المعموري، أنّ "مجلس النواب سيكون له دور في متابعة هذه النقاط ومن ضمنها تقديم مشروع القانون الذي تبناه تحالف سائرون"، مشيرًا إلى أنّ "الكتلة الصدرية ستقدم مقترحات لتشريع قوانين هدفها توزيع الثروة على الشعب العراقي".

وأوضح النائب عن الكتلة الصدرية، أنّ "القوانين والمقترحات التي فيها جنبة مالية لا يمكن لمجلس النواب تشريعها ما لم يكن هناك اتفاق مع الحكومة لأنّها قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية"، مطالبًا الحكومة بـ "إرسال مشروع قانون لتوزيع جزء من الواردات النفطية على الشعب العراقي".

وأكّد المعموري، أنّ "القانون سيركز على الشرائح الفقيرة، وهناك آلاف العاطلين عن العمل وفق الاستبيانات الموجودة في وزارة العمل والتخطيط، إضافة إلى التركيز على المناطق والمحافظات الأكثر فقرًا".

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس الطاقة يطرح مشروعًا لتوزيع عائدات النفط والغاز في العراق

انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار لليوم الثاني على التوالي

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من الكتلة الصدرية حول قانون توزيع عائدات النفط) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من الكتلة الصدرية حول قانون توزيع عائدات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).