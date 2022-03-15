2022/03/15 | 03:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي سيعود من محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز" كما هو مخطط له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تعلن موقف روسيا بشأن إعادة رائد فضاء أمريكي من المحطة الدولية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تعلن موقف روسيا بشأن إعادة رائد فضاء أمريكي من المحطة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).