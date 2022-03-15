بعد انخفاض ليومين.. مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع

2022/03/15 | 03:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ارتفاعًا يوم الثلاثاء 15 آذار/مارس 2022، إلى نحو 191 مليون دولار، بعد أن سجل تراجعًا في مبيعاته لليومين السابقين.

بلغت الحوالات الخارجية نحو 125 مليون دولار وبنسبة 65% من مجموع المبيعات

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، ارتفاعًا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 190 مليونًا و612 ألفًا و616 دولارًا، بارتفاع قدره قرابة 27% أو ما يعادل 35 مليون تقريبًا عن مبيعات يوم الإثنين الماضي.

وسجلت الحوالات الخارجية ارتفاعًا طفيفًا بقرابة 5 ملايين دولار إلى نحو 125 مليونًا، على شكل طلبات لتعزيز الأرصدة في الخارج، وبلغت نسبتها قرابة 65% من مجموع المبيعات.

وكذلك، سجل البنك المركزي ارتفاعًا جديدًا في مبيعاته من العملة بشكل نقدي بأقل من النصف، إلى نحو 66 مليون دولار، وبنحو 35% من مجمل المبيعات.

وقام 23 مصرفًا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، مقابل 21 مصرفًا لتلبية الطلبات النقدية، بمشاركة 270 شركة توسط و34 شركة صرافة.

وغطى البنك المبيعات بالأسعار التالية:

سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1460) دينارًا لكل دولار.

سعر البيع النقدي (1460) دينارًا لكل دولار.

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