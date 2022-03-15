تركيا واسرائيل: المصالح أولا - نهاد ابو غوش

2022/03/15 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشلمناسبة زيارة رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي اسحق هرتسوغ بداية لتركيا بعد عقد من التوتر الظاهر، تنبغي افشارة إلى أن العلاقات التركية الاسرائيلية قديمة ومتداخلة، وهي تشمل اهتمامات وجوانب كثيرة سياسية واقتصادية واستراتيجية أمنية.



وكانت تركيا اول دولة ذات أغلبية سكانية مسلمة تعترف باسرائيل في العام 1949، وقد تطورت العلاقات في مختلف المجالات ووصلت الى درجة أن تركيا باتت خامس شريك تجاري ......





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