فيديو يظهر الدمار في ماريوبول المحاصرة

2022/03/15 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو من سماء ماريوبول يظهر حجم الدمار الذي خلفه القصف الروسي على المدينة الأوكرانية.

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