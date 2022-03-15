2022/03/15 | 05:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pfFU4luyc1Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مدير آثار ذي قار يتحدث عن السياحة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مدير آثار ذي قار يتحدث عن السياحة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).