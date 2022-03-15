تحليل يحذر من التساهل مع منتهكي حقوق الإنسان في إيران

2022/03/15 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مقال تحليلي نشرته مجلة National Interest انتقادات لاذعة للمساعي الأميركية لإبرام اتفاق نووي مع إيران، قالت إن إدارة بايدن تستعد من خلاله لرفع جميع العقوبات المفروضة على مجموعات "من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في إيران ورعاة للإرهاب" مقابل تنازلات نووية ضعيفة بشكل ملحوظ.

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