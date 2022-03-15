الرئيس الأوكراني يقدم عرضا للجنود الروس:

2022/03/15 | 06:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، في مقطع فيديو نشره عبر تلغرام، الجنود الروس المشاركين في غزو أوكرانيا.

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