2022/03/15 | 06:26 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، في مقطع فيديو نشره عبر تلغرام، الجنود الروس المشاركين في غزو أوكرانيا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني يقدم عرضا للجنود الروس: "فرصة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني يقدم عرضا للجنود الروس: "فرصة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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