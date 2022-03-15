مستشار رئاسي أوكراني يتوقع

2022/03/15 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المستشار بالرئاسة الأوكرانية، أوليكسي أريستوفيتش، الاثنين، أن تنتهي الحرب بحلول شهر مايو المقبل، عندما "تنفد موارد روسيا" التي تحتاجها في حربها على أوكرانيا.

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