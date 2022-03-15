"وجبات جاهزة" و5 معدات عسكرية.. قائمة الطلبات الروسية من الصين

2022/03/15 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون مطلعون على الرسالة الأميركية، التي أرسلت في برقية دبلوماسية، إلى الشركاء في حلف شمال الأطلسي وعدد من البلدان الآسيوية نوع المساعدات التي طلبتها روسيا من الصين دعما لغزوها أوكرانيا.

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