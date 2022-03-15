بعناصر آسيوية وعربية و

2022/03/15 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجمع تصميم جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي بين عناصر آسيوية وعربية بشكلٍ راق.ومن واجهته البيضاء الناصعة، يمكن للزوار رؤية آثار من فن الأرابيسك، بالإضافةً إلى فن "أسانوها" الياباني.وعند الدخول إلى الجناح، الذي صُمم على يد يوكو ناغاياما، سيرى الضيوف أيضًا تقنيات الـ"أوريغامي" اليابانية التي يعكسها الهيكل.

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