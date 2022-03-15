2022/03/15 | 08:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت وسائل اعلام عالمية بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية على الأقل صباح الثلاثاء في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت الوسائل أنه "شوهدة عمودا من الدخان يرتفع من بعيد، لكنها لم تتمكن من التوجه الى المكان بسبب حظر التجول الليلي الذي ينتهي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش"، مشيرة الى انه "أحيانا تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن أسلحة الدفاعات الجوية".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط العاصمة الاوكرانية كييف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط العاصمة الاوكرانية كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).