النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الحية إلى الانخراط في النضالات الشعبية مع العمل على توحيدها - النهج الديمقراطي

2022/03/15 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي الكتابة الوطنيةبيانالنهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الحية إلى الانخراط في النضالات الشعبية مع العمل على توحيدهافي اجتماعها العادي المنعقد يوم الأحد 13 مارس 2022، تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي مختلف مستجدات الأوضاع الداخلية والدولية ووقفت على الجوانب التنظيمية وعلى رأسها الإعداد لعقد المؤتمر الوطني الخامس الذي سيعلن عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، فأصد ......





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