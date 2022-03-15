ندين بشدة القصف الصاروخي الأيراني على مدينة اربيل وكردستان العراق! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2022/03/15 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي بيان الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي حول قصف مدينة اربيل بالصواريخ البالستية من قبل الجمهورية الاسلامية قصف الحرس الثوري الأيراني يوم امس 12-3-2022 باكثر من 12 صاروخا بالستيا بعيد المدى مدينة اربيل والمناطق التابعة لها تحت تبرير وجود مراكز اسرائيلية قريبة من اربيل .



وقد تسبب هذا القصف بجرح عدد من المدنيين وخسائر مادية لمبان وبيوت آمنة وخلق اجواءا من الهلع والخوف خاصة بسبب اصوات الانفج ......





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