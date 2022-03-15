2022/03/15 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة نشرتها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية، أوزرا زيا، مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي السعودية، الدكتور محمد العيسى، انتقادات للمسؤولة الأمريكية بسبب توقيت الصورة الذي يأتي بعد تنفيذ الرياض حكم إ

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