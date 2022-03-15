2022/03/15 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن المغرب، أنه سيلج لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن "ولوج المغرب إلى هذه السوق سيحفز الاقتصاد ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة".

وأشارت الوزيرة، خلال الدورة 15 من مؤتمر الطاقة في الرباط، إلى أن "الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وعامل أساسي في الانتقال الطاقي، ويساعد في خفض الكربون والكلفة الطاقية"، معلنة أن "المغرب يعتزم استغلال البنية التحتية المتاحة لديه وفي أوروبا لتوريد الغاز الطبيعي المسال".

وأوضحت أن "خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين"، مشيرة إلى أنه "سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك".

وقالت: "إن الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيرا في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصا أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج".

وشددت على أن "المغرب يقوم بتخفيف أثر هذه الأزمة لحماية المجتمع والاقتصاد، والخروج منها أكثر قوة"، مؤكدة أن "الأمن الطاقي والتنمية المستدامة ركيزتان أساسية للسياسة الوطنية الطاقية".

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يعلن دخوله السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يعلن دخوله السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).