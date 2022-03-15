2022/03/15 | 08:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني، امير عبد المنعم من استهداف صهيواميركي لمواقع عسكرية عراقية عند الحدود او داخل البلاد بحجة الرد على القصف الذي طال موقع تابع للموساد الصهيوني في أربيل.وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “اميركا والكيان الصهيوني يسعون لايجاد ذرائع لاستهداف القطعات العسكرية العراقية المرابطة عند الحدود العراقية السورية، حيث تتهمها بالولاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني يحذر من استهداف “صهيواميركي” لمواقع عسكرية كردٍ على هجوم أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني يحذر من استهداف “صهيواميركي” لمواقع عسكرية كردٍ على هجوم أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).