البياتي: الاهتمام بقصف الموقع الصهيوني بأربيل يؤكد التطبيع غير المعلن

2022/03/15 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الاهتمام من قبل الحكومة وبعض الساسة كشف من يقف الى جانب التطبيع ومن هو بالضد من هذا المشروع، لافتا الى ان المنددين بقصف موقع الموساد في اربيل لم يقفوا ضد تركيا عند قصفها مواقع وقرى آهلة بالسكان في شمال البلاد.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الاهتمام البالغ […]

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