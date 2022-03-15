2022/03/15 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمكن أن يسبب السرطان عددا من العلامات، بما في ذلك بعض العلامات التي قد تؤثر على شهيتك وإذا كنت قلقا بشأن العلامات، فمن المهم مراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن.وقد تكون بعض العلامات المتعلقة بتغيرات الشهية ناتجة عن عدد من الحالات الأخرى، على الرغم من أن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة […]

ظهرت المقالة علامات للسرطان تؤثر على الاكل..



ما هي؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات للسرطان تؤثر على الاكل.. ما هي؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامات للسرطان تؤثر على الاكل.. ما هي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).