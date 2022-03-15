فريق CNN: سماع دوي انفجارات قوية جدا في مركز العاصمة الأوكرانية كييف

2022/03/15 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُمع دوي انفجارات قوية جدا في وسط العاصمة الأوكرانية، كييف، فجر الثلاثاء، حسبما أكد فريق CNN الموجود على الأرض.

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