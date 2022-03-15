الكركوشي يستبعد ارتباط ازمة الوقود في الإقليم بقرارات “الاتحادية”

2022/03/15 | 08:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استبعد عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، ارتباط ازمة الوقود في الإقليم وارتفاع الأسعار هناك بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن الملف النفطي في كردستان، لافتا الى ان تفاهمات القوى السياسية كفيلة بإيقاف الانتهاكات القانونية والدستورية وتجنيب البلد أي أزمات قد تحدث.وقال الكركوشي لـ /المعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية اتخذت قرارات لها ارتباط بالعملية […]

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