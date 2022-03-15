درجات الحرارة تقترب من الصفر.. كتلة هوائية باردة تدخل العراق الليلة

2022/03/15 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، دخول الكتلة الهوائية الباردة الى أجواء العراق الليلة.وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك انه “من المتوقع هطول خفيف للأمطار او قطرات اليوم يشمل مناطق متفرقة من مدن اقليم كردستان ومحافظات صلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك والانبار”، مؤكداً “استمرار الهطول الثلجي على المرتفعات الجبلية”.[…]

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كتلة هوائية باردة تدخل العراق الليلة أولاً على ايرث نيوز.

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