ريال مدريد يعزز صدارته بثلاثية في شباك مايوركا

2022/03/15 | 09:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… واصل قطار ريال مدريد انتصاراته، بفوزه بثلاثة اهداف دون رد خلال مواجهة ريال مايوركا.والتقى الفريقان ضمن الجولة 28 من الليجا.وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 55، وكريم بنزيما هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 77، والثاني في الدقيقة 82.بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في […]

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