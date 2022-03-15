2022/03/15 | 09:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y5g8sD7uoFY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضاء بدرة نموذج للتعايــش السلمــي وتعــدد الثقافــات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قضاء بدرة نموذج للتعايــش السلمــي وتعــدد الثقافــات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).