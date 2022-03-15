السلامي: هذا مايعيق استضافة الكاظمي داخل البرلمان

2022/03/15 | 09:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، ابرز مايعيق استضافة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي داخل البرلمان، لافتا الى ان الحكومة الجديدة ينبغي ان تعالج اخفاقات التي سبقتها وتتحرك باتجاه احداث نقلة نوعية في واقع البلد.وقال السلامي لـ /المعلومة/، ان “هناك حاجة ملحة لتفعيل دور وزارة التخطيط ودوائرها وتشكيلاتها من […]

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