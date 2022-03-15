2022/03/15 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا يعد باطن الأرض كومة موحدة من الطبقات، ففي عمق الطبقة الوسطى السميكة توجد نقطتان هائلتان من المواد الحرارية الكيميائية.وحتى يومنا هذا، لا يزال العلماء لا يعرفون من أين أتى كل من هذه الهياكل الضخمة أو سبب اختلاف هذه الارتفاعات، ولكن مجموعة جديدة من النماذج الجيوديناميكية هبطت على إجابة محتملة لهذا اللغز […]

ظهرت المقالة الجيولوجيون يحللون “نقطتين” غريبتين اكتُشفتا في أعماق الأرض! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيولوجيون يحللون “نقطتين” غريبتين اكتُشفتا في أعماق الأرض!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيولوجيون يحللون “نقطتين” غريبتين اكتُشفتا في أعماق الأرض!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).