انهما العقبة الكبرى.. الفتح يحمل الحزبين الكرديين تعطيل تشكيل الحكومة

2022/03/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد حمل تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، الحزبين الكرديين بالتسبب في تعطيل تشكيل الحكومة، مبينا ان صراع الطرفين على منصب رئيس الجمهورية العقبة الكبرى في طريق تشكيل الحكومة.

وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحوارات مستمرة بين الإطار والتيار ولكنها لا ترتقي الى ان تكون اتفاقًا".

وأضاف ان "العقبة الأكبر في طريق تشكيل الحكومة هو الخلاف بين الحزبين الكرديين"، مشيرا الى ان "هنالك اصرار كبير من الحزبين الكرديين فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية ولا يوجد اي تنازل من اي طرف لحساب الاخر لعبور مرحلة اختيار رئيس الجمهورية كما ان المحادثات تكاد تكون معدومة بين الطرفين".

وتابع الحياني، ان "حسم ملف رئاسة الجمهورية هو المفتاح الحقيقي للانسداد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء "لافتا الى ان "الإطار التنسيقي لن يذهب مع طرف كردي على حساب الطرف الاخر".

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