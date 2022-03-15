صاحب الاسم “بعثي”.. حكومة البصرة تلغي تسمية جديدة لإحدى المدارس

2022/03/15 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

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حكومة البصرة تلغي تسمية جديدة لإحدى المدارس أولاً على ايرث نيوز.

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