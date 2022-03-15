الفتح: الـ72 ساعة المقبلة ستحسم التحالفات

2022/03/15 | 09:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، الـ 72 ساعة المقبلة ستحسم التحالفات وستشهد انفراجاً سياسياً، مشيرا الى أن التحالف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لابد أن يكتمل بعد استمرار الحوارات بجدية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الفتلاوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك لقاءات مكثفة […]

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