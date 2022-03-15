المخاوف تتزايد.. الحرب الروسية تضع الأمن الغذائي العالمي على المحك

2022/03/15 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، من أن الأمن الغذائي بعدة دول حول العالم في خطر، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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