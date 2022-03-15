سلاح روسي جديد يزيد صدمة نفسية يتعرض لها الغرب

2022/03/15 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق الصاروخ إلى السماء بسرعة هائلة، راميًا شيئا مجهولا لا تزال وظيفته محاطة بالسرية.

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