كركوك تباشر بتوزيع الصكوك على الفلاحين

2022/03/15 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي

باشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع كركوك، اليوم الثلاثاء، بتوزيع الصكوك على الفلاحين لعام 2021.

وقال مدير فرع كركوك حسين قنبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الحسابية في فرع كركوك التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب يدقق المعاملات الحسابية المتعلقة بصرف مستحقات الفلاحين لغرض تنظيم الصكوك والمباشرة بصرف مستحقاتهم المالية وحسب الضوابط والتعليمات التي صدرت من وزارة التجارة".

وأضاف أن "فرع كركوك يعمل بوتيرة عالية من أجل تسليم الفلاحين مستحقاتهم المالية والعمل بتوجيهات مجلس الوزراء"، موضحاً أن "فرع كركوك يعمل أيضاً على توزيع المستحقات السابقة لبعض الفلاحين من المواسم الماضية وحل جميع الاشكالات بما يضمن عمل الشركة والتعاون مع الفلاح في الحصول على مستحقاته المالية".

وأشار إلى أن "الموسم التسويقي المقبل سيكون أكثر سلاسة وسيحصل المسوقون على مستحقاتهم المالية خلال فترة وجيزة بعد أن تم رفع سقف سعر شراء الحنطة الى 750 ألف دينار للطن الواحد بما يشجع الفلاح على تسويق محصوله الى المنافذ الحكومية".

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