2022/03/15 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد خبير عسكري إسرائيلي، أن الحرب الدائرة بين طهران وتل أبيب بعد هجوم أربيل فجر الأحد، انتقلت لمستويات علنية وعنيفة، وأصبحت عديمة الحدود، مشيرا الى ان استهداف المواقع الصهيونية في إقليم كردستان العراق من قبل الحرس الثوري الإيراني يعد “ثقة بالنفس”.وقال يوآف ليمور، في مقال له بصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، نشره موقع “عربي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير إسرائيلي: هجوم ايران على مواقعنا في اربيل ثقة بالنفس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير إسرائيلي: هجوم ايران على مواقعنا في اربيل ثقة بالنفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).