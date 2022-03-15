فقر جماعي يهدد المانيا بسبب الغاز الروسي

2022/03/15 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنّ ألمانيا حذّرت من أن المقاطعة الفورية لإمدادات الغاز والنفط الروسيين، “قد تضرّ بسكانها أكثر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما سيتسبب في بطالة جماعية وفقر في البلاد”.وقال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، روبرت هابيك، في تصريح: “إذا حصلت المقاطعة الفورية للغاز الروسي، لن يكون هناك نقص في الإمدادات […]

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