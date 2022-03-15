2022/03/15 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي لتفجير في محافظة البصرة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي تعرض لتفجير بعبوة ناسفة بالقرب من منفذ جريشان في محافظة البصرة”.وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن “التفجير لم يتسبب بأية إصابات بشرية أو أضرار […]

ظهرت المقالة البصرة..



عبوة ناسفة تستهدف عجلة دعم لوجستي للتحالف الدولي أولاً على ايرث نيوز.

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