نائب: لا يمكن لغير الشيعة تشكيل الكتلة الأكبر

2022/03/15 | 09:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو مجلس النواب جاسم عطوان الموسوي، الثلاثاء، أن الكتلة الأكبر يجب أن تكون من المكون الشيعي، مشيرا الى أنه لا يمكن لأي مكون آخر الدخول ضمن هذا التحالف ليخرق العرف السائد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الموسوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخطوة الأهم التي يجب […]

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